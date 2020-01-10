Скачать
Пятница, 10.01.2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Летом Барселона получит нового тренера
Летом Барселона получит нового тренера
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)

Макгрегор - Серроне: Дэна Уайт представил промолик боя (Видео)

Макгрегор - Серроне: Дэна Уайт представил промолик боя (Видео)
21:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Дэна Уайт подготовил новое видео, посвященное бою Макгрегор - Серроне.

Президент UFC Дэна Уайт на своей официальной странице в "Твиттере" разместил новое видео, посвящённое противостоянию экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего претендента на титул Дональда Серроне.

Эта встреча состоится в ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием шоу. Схватка произойдёт в полусредней весовой категории.

Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то 36-летний американец провёл в 2019 году целых четыре боя, но два последних из них сложились для него неудачно. В июне он досрочно уступил Тони Фергюсону, а в сентябре проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи.

Кино и ММА: Джошуа рассказал о своих амбициях

Видео доступно на странице Дэны Уайта в "Твиттере".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дэна Уайт, Дональд Серроне, Смешанные единобортсва.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
02 Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
03 Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
04 Известный футболист обвиняется в изнасиловании
05 "Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь