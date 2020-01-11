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Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде

Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
07:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сборная Украины стартовала на гандбольном Евро-2020 с обидного поражения.

Сборная Украины по гандболу провела свой первый матч на чемпионате Европы с 2010 года, где в стартовом туре ей противостояла команда Северной Македонии.

Подопечные Сергея Бебешко проигрывали сопернику на протяжении всей встречи, однако в конечном отрезке смогли сравнять счет. К огромному сожалению, на последней секунде матча Северная Македония провела атаку и вырвала победу у украинцев.

Таким образом, наша сборная начала Евро-2020 с поражения. В последний раз национальная команда Украины добывала победу на этом турнире в 2002 году

Следующий матч в рамках группового этапа чемпионата Европы Украина проведет против Австрии, который состоится 12 декабря. Против Чехии команда Бебешко сыграет 14 декабря.

Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе

Северная Македония – Украина – 26:25

Северная Македония: Никола Митревски, Борко Ристовски – Деян Манасков, Мартин Велковски, Стоянче Стойлов, Кирил Лазаров, Филип Талески, Никола Маркоски, Филип Кузмановски, Марио Танкоски, Гоче Георгиевски, Горан Крстевски, Мартин Поповски, Жарко Пешевски, Боян Мадъёвски, Марко Мишевски.

Украина: Антон Терехов, Геннадий Комок – Евгений Буйненко, Андрей Акименко, Александр Шевелёв, Захар Денисов, Дмитрий Дорощук, Александр Тильте, Дмитрий Горига, Артем Козакевич, Евгений Жук, Роман Чичикало, Павел Гурковский, Станислав Жуков, Владислав Остроушко, Дмитрий Ильченко.

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Все по теме:

Гандбол, Новости гандбола, Чемпионат Европы по гандболу, Северная Македония – Украина, Евро-2020 по гандболу.
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