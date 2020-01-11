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Андраде - Намаюнас: бой официально подтвержден

Андраде - Намаюнас: бой официально подтвержден
12:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:9 января появилась информация, что две экс-чемпионки UFC в минимальном весе Джессика Андраде и Роуз Намаюнас проведут реванш.

Теперь эта информация подтверждена официально. Пресс-служба промоушена выложила постер к повторной встрече спортсменок. Их бой состоится на турнире UFC 249, который пройдёт 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). Девушки выступят в андеркарде поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Роуз Намаюнас предыдущий поединок провела именно с Андраде. В мае 2019 года, на турнире в Бразилии, она досрочно проиграла сопернице и таким образом потеряла титул, который удерживала с ноября 2017-го.

Андраде после победы над Намаюнас уже успела утратить звание чемпионки. В августе Джессика выступила на турнире в Шеньчжене и нокаутом проиграла Чжань Вейли.

Макгрегор - Серроне: В UFC представили промо к бою (Видео)

 
 
 
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The rematch is on! Thug looks to avenge her loss vs Andrade in Brooklyn! #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

Постер к бою Намаюнас — Андраде можно увидеть на официальной странице UFC в "Инстаграме".

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MMA, Новости ММА, Смешанные единобортсва, Андраде - Намаюнас.
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