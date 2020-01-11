Кременчуг разгромил Ледяных Волков в матче УХЛ

Новости спорта:Кременчуг победой над Волками укрепил лидерство в УХЛ.

Сегодня, 11 января, в Киеве матчем между местными «Ледяными Волками» и «Кременчуком» стартовал 27-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

«Кременчук» не стал долго раскачиваться и начал матч с места в карьер, точным броском Глеба Бондарчука прошив Максима Дуве на первой минуте матча.

Интригу в поединок вернул Борис Андрущенко, который красиво реализовал свой выход один в один и установил паритет на табло. Однако, на первый перерыв клубы ушли с преимуществом «горожан» - шайбу в раздевалку «Волкам» отправил Алексей Ворона.

Второй период кременчужане начале гораздо активнее своего оппонента и отправили в ворота Максима Дуве сразу три безответные шайбы - голами отметились Дмитрий Созонов, Иван Савченко и Николай Киселев.

До конца периода «Кременчук» только увеличил свой отрыв от «Ледяных Волков» и реализовал свои шансы ещё 6 раз. Таким образом Глеб Бондарук оформил дубль, а Дмитрий Созонов записал себе в актив хет-трик. Киевляне, в свою очередь, смогли отквитать только один гол - второй шайбой «Волков» отметился Борис Андрущенко.

В заключительном отрезке встрече кременчужане не стали сбавлять обороты и ещё 4 раза прошили, заменившего Максима Дуве, Антонио Романова. По ходу третьей двадцатиминутки отличились Дмитрий Орлов, Тимур Гриценко, Николай Киселев и Алексей Ворона.