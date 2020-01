Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 11.01.20

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская эстафета. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Серебро завоевали шведки, третьими стали французские биатлонистки.

Женская сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Вали Семеренко и Елены Пидгрушной показала шестой результат.

Эстафета. Женщины

Congratulations to the top 3 in the #OBE20 women relay! Norway win again @NSSF_Biathlon, Sweden second and France third @FedFranceSki. Watch all the action again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/lhU4UeQ4d6

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2020