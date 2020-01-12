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Воскресенье, 12.01.2020
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Биатлон: где и когда смотреть масс-старты в Оберхофе 12.01.20

Биатлон: где и когда смотреть масс-старты в Оберхофе 12.01.20
08:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В воскресенье на Кубке мира по биатлону в Оберхофе пройдут две гонки с массовым стартом.

Сегодня в Оберхофе (Германия) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону состоятся мужской и женский масс-старты.

В мужской гонке выступят два украинца - Дмитрий Пидручный и Артем Прима. В женский масс-старт отобралась одна представительница Украины - Елена Пидгрушная.

Женский масс-старт начнется в 13:45 по киевскому времени. Старт мужской гонки запланирован на 15:30. Обе гонки в прямом эфире в Украине покажет телеканал "UA Перший".

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Напомним, вчера в Оберхофе прошли классические эстафеты. Женская сборная Украины заняла шестое место, мужская команда финишировала на 10-й позиции.

 

 

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Оберхоф-2020.
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