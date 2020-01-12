Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Украинец Кинаш - в топ-10 в индивидуальной гонке по биатлону на ЮОИ-2020

Украинец Кинаш - в топ-10 в индивидуальной гонке по биатлону на ЮОИ-2020
11:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Вчера, 11 января, свои соревнования на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне начали представители биатлона.

Они разыграли медали в индивидуальных гонках среди девушек и юниоров, сообщает сайт НОК Украины.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал наш бронзовый призер ХIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля Степан Кинаш, который замкнул топ-8 сильнейших юных биатлонистов.

"Трасса очень сложная: почти по всей трассе сложные повороты, серпантины, поэтому было очень непросто бежать. Стрельба получилась более или менее нормально, но на последнем рубеже я дважды ошибся, чем испортил все, что сделал в начале гонки. Если бы не эта ошибка, то мог бы претендовать на призовые места. Есть над чем работать.

Большой успех: украинка Данча - в топ-5 на этапе Кубка мира по сноуборду

Медаль Юношеских Олимпийских игр была и остается моей мечтой. Безусловно я выходил на старт с максимальной задачей - завоевать медаль, но имеем, что имеем. Будем делать выводы и исправлять ошибки. Попасть в восьмерку - это также неплохой результат", - прокомментировал свое выступление Степан Кинаш.

Сегодня, 12 января, Степан Кинаш вместе с Анной Скрипко стартуют в одиночной смешанной эстафете. «Мне очень нравится эта гонка. Она очень эмоциональная и непредсказуемая. Главное - точно отстрелять. Будем бороться за медали», - добавил биатлонист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, НОК Украины, Новости биатлона, Юношеские Олимпийские игры, ЮОИ-2020, Степан Кинаш, Юношеские Олимпийские игры-2020, Лозанна-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
02 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
03 Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)
04 Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
05 Чудовищный ляп вратаря - в обзоре матча Лацио - Наполи (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь