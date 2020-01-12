Украинец Кинаш - в топ-10 в индивидуальной гонке по биатлону на ЮОИ-2020

Новости спорта:Вчера, 11 января, свои соревнования на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне начали представители биатлона.

Они разыграли медали в индивидуальных гонках среди девушек и юниоров, сообщает сайт НОК Украины.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал наш бронзовый призер ХIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля Степан Кинаш, который замкнул топ-8 сильнейших юных биатлонистов.

"Трасса очень сложная: почти по всей трассе сложные повороты, серпантины, поэтому было очень непросто бежать. Стрельба получилась более или менее нормально, но на последнем рубеже я дважды ошибся, чем испортил все, что сделал в начале гонки. Если бы не эта ошибка, то мог бы претендовать на призовые места. Есть над чем работать.

Медаль Юношеских Олимпийских игр была и остается моей мечтой. Безусловно я выходил на старт с максимальной задачей - завоевать медаль, но имеем, что имеем. Будем делать выводы и исправлять ошибки. Попасть в восьмерку - это также неплохой результат", - прокомментировал свое выступление Степан Кинаш.

Сегодня, 12 января, Степан Кинаш вместе с Анной Скрипко стартуют в одиночной смешанной эстафете. «Мне очень нравится эта гонка. Она очень эмоциональная и непредсказуемая. Главное - точно отстрелять. Будем бороться за медали», - добавил биатлонист.