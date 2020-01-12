Биатлонист Семенов нацелен на чемпионат мира

Новости спорта:Украинский биатлонист Сергей Семенов высказался касательно своего выступления в Оберхофе.

Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов прокомментировал десятое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

– Ты вначале совершил почти невозможное – поднял команду на седьмое место. А потом что-то произошло у тебя на стойке…

– Постарался быстрее отстреляться, но не получилось. Последний запасной – уже начал немножко нервничать, если честно, и промазал.

– Ходом как было по трассе? Сегодня, с учетом изменившихся погодных условий, она выглядела получше.

– В принципе, это надо смотреть результаты подробнее, чтобы делать какие-то выводы. Но самочувствие, в целом, было хорошее и на позитиве я перехожу на следующий этап.

– Как отреагировал на то, что пришлось стартовать на последнем этапе с солидным отставанием?

– Я на самом деле не видел вообще гонку и не знаю, как ребята отстрелялись и пробежали. Я размялся, пришел, взял эстафету и побежал, поэтому на меня не влияло, какое это место и кто ведет в гонке. Так получилось, что последние два года я был не в лучших кондициях, поэтому в первую очередь настраиваюсь сейчас конкретно на какие-то гонки. В этом году – это чемпионат мира. Всё, что до этого - это больше как контрольные старты и подводка.