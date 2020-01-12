Сексуальная украинская спортсменка призналась, что приносит ей удовольствие

Украинская высотница Юлия Левченко прокомментировала повторение личного рекорда в помещении на «Рождественских стартах».
Мы всегда начинаем сезон с «Рождественских стартов», поэтому у нас выбора не было.
Мы сомневались соревноваться или нет, потому что был очень насыщенный прошлый сезон, но как-то оно само подошло, появившийся настроение соревновательное и решили с тренером выступать.
Я сегодня поднимала высоты согласно протоколу. Просто 2,02 – это мой абсолютный личный рекорд, я подошла к тренеру Ирине Григорьевне, и мы решили поставить высоту выше рекорда. Ну и просто лезть на высоты это всегда удовольствие, – сказала Левченко.