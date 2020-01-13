Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020

Новости спорта:Подопечные Сергея Бебешко уступили Австрии в матче 2-го тура Евро-2020 по гандболу.

Сборная Украины по гандболу провела матч второго тура предварительного раунда чемпионата Европы-2020. В Вене команда Сергея Бебешко уступила Австрии — 30:34.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе австрийцев — 18:17. Во второй половине встречи на площадке также была равная борьба. В концовке поединка Австрия сделала рывок 4:0 и добыла вторую победу на турнире.

Обзор матча:

Это второе поражение сборной Украины на Евро-2020. В первом туре украинцы с разницей в один мяч уступили Северной Македонии (25:26).

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Во втором матче группы B Чехия обыграла Северную Македонию (27:25). Таким образом, Украина занимает последнее место в турнирной таблице. В основной раунд Евро-2020 выйдут две лучшие команды из группы.

Во вторник, 14 января, команда Бебешко сыграет против Чехии. Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.

Чемпионат Европы. Предварительный раунд. 2-й тур

Австрия — Украина 34:30 (18:17)