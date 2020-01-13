Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке

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13:31 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Конор Макгрегор вернеться в октагон уже 18-го января.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется в октагон после перерыва в 16 месяцев. 18-го января на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 246, где ирландцу будет противостоять ветеран промоушена Дональд Серроне.

Перед боем Макгрегор посетил шоу Ариэля Хельвани, где рассказал о своих планах на поединок:

«Я рад своему возвращению. Хорошо, что мой камбэк состоится в бою против Дональда. Я очень жду этого поединка. Это будет замечательный вечер. 18-го января я намерен предстать во всей красе. Я создам магию внутри октагона, как неоднократно делал этот раньше. Это будет нечто особенное».

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Напомним, ранее стал известен гонорар Макгрегора за предстоящий бой.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Дональд Серроне.
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