Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке

Новости спорта:Конор Макгрегор вернеться в октагон уже 18-го января.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется в октагон после перерыва в 16 месяцев. 18-го января на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 246, где ирландцу будет противостоять ветеран промоушена Дональд Серроне.

Перед боем Макгрегор посетил шоу Ариэля Хельвани, где рассказал о своих планах на поединок:

«Я рад своему возвращению. Хорошо, что мой камбэк состоится в бою против Дональда. Я очень жду этого поединка. Это будет замечательный вечер. 18-го января я намерен предстать во всей красе. Я создам магию внутри октагона, как неоднократно делал этот раньше. Это будет нечто особенное».

Напомним, ранее стал известен гонорар Макгрегора за предстоящий бой.