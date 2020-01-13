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Кубок мира: Фуркад вырывается вперед

Кубок мира: Фуркад вырывается вперед
18:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта:С 15 по 19 января в немецком Рудольпинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

Таким образом, турнир перевалит через свой экватор. Тем временем, спортсмены продолжают выходить на свой пик формы и борьба становится все интересней. 

В связи с отсутствием Йоханнеса Бе (он дома ждет рождения ребенка) на первое место общего зачета поднялся француз Мартен Фуркад, который не оставляет надежд на завоевание своего восьмого «Большого хрустального глобуса». Впрочем, временное отсутствие норвежца еще ничего не гарантирует Фуркаду. В частности, аналитики Parimatch в списке претендентов на победу в итоговом зачете ставят Мартена пока что на второй место. Лидер, согласно котировкам, Йоханнес, а третье место предварительно у его брата Тарье. Во время спринтерской гонке он очень хотел обогнать Фуркада, но настолько увлекся соперничеством, что забыл пробежать штрафной круг. В итоге Терье потерял много времени и занял лишь 24-е место. Главным же героем этапа в Оберхофе среди украинцев стал Артем Прима. В спринте он занял довольно высокое 15 место и квалифицировался в масс-старт по дополнительной квоте.

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У женщин в общем зачете продолжает лидировать Доротея Вирер. Также итоговое первое место ей отдают и эксперты Parimatch. Ее основная конкурентка – Экхофф. Далее с серьезным отставанием идут Тандревольд и Бреза. Кстати, у украинок, увы, пропустит пятый этап Кубка мира Анастасия Меркушина. Она не будет выступать также и на Кубке IBU, а станет готовиться к шестому этапу Кубка мира в Поклюке.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости спорта, Новости биатлона, Йоханес Бе, Рудольпинг.
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