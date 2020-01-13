Джон Джонс назвал своего фаворита в бою Макгрегор - Серроне

Новости спорта:Поединок между Конором и "Ковбоем" состоится в январе этого года.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от предстоящего громкого поединка между экс-обладателем поясов UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Скандальный боец признался, что будет болеть не за ирландца, а за "Ковбоя", который раньше тренировался с ним в одном зале.

"Я рад за Серроне, это прекрасная возможность для него. У нас с ним есть связь, я буду болеть за него. С другой стороны, мне нравится Конор и все, что он делает для нашего спорта. Прекрасный бизнесмен, который сделал наш спорт столь популярным. Пусть победит сильнейший", - приводит слова Джонса BJ Penn.

Напомним, поединок Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе и пройдет в рамках полусреднего веса. Ранее стал известен гонорар бойцов за этот бой.