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Макгрегор уверен, что победил бы Мейвезера в реванше

Макгрегор уверен, что победил бы Мейвезера в реванше
08:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ирландский боец заинтересован провести реванш с Мейвезером.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш с американским боксёром Флойдом Мейвезером.

«Конечно, я хотел бы повторить этот бой. Я думаю, что мы должны сделать это. Я уверен, что смог бы победить Флойда во втором бою. Он говорил, что не собирается приходить в смешанные единоборства. Это должен быть бокс. Я думаю, мог бы получиться хороший матч-реванш», приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер провели между собой бой по правилам бокса в августе 2017 года. Поединок закончился победой Флойда Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде поединка.

Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246

19 января 2020 года Конор Макгрегор проведёт бой с Дональдом Серроне.

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