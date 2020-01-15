Скачать
Среда, 15.01.2020
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Анонс 28-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Анонс 28-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч
12:30 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:В Кременчуге состоится центральный матч тура, а «Динамо» и «Волки» примут у себя команды из топ-4.

Вскоре, 15 и 16 января, состоится 28-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого «Белый Барс» отправится в гости к МХК «Динамо», «Донбасс» на выезде сыграет против «Ледяных Волков», а «Кременчук» встретится с «Днепром».

15 января

18:05 «Динамо» — «Белый Барс», прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Тур в Харькове начнут местный МХК «Динамо», который занимает последнее место в турнирной таблице с 4 баллами, и команда из топ-4 белоцерковский «Белый Барс», который в 26 матчах набрал 35 очков. 

Минувший тур оба клуба закончили поражениями.«Динамовцы» были разгромлены «Донбассом» со счётом 1:14. Дончане еще со старта поединка полностью завладели ситуацией на площадке и, играя «первым номером», из периода в период продолжали увеличивать количество заброшенных шайб.

По итогу трех двадцатиминуток в воротах харьковчан дончане расписалась 14 раз, на что «динамовцы» ответили только одной шайбой, не позволив Александру Качуле оформить первый шатаут в сезоне.

«Белый Барс», в свою очередь, на выезде в Херсоне, едва не совершил сенсацию. Подопечные Константина Буценко уже не один раз в текущем сезоне цеплялись за очки в поединках против лидеров чемпионата. Так случилось и в этот раз. Трудно было сказать, что «Белый Барс» сильно уступал своему противнику. На три гола «щук» (отметились Шибаев, Янишевский и Декало) «барсы» ответили одной шайбой от Романа Благого и двумя от Никиты Лесникова, завершив 60 минут встречи со счётом 3:3 на табло.

В овертайме «Белый Барс» имел возможность реализовать большинство 5х3, но вместо этого пропустил. Вадим Шепелев броском от синей линии принёс херсонцам победу.

Все 5 очных встреч между этими командами прогнозировано остались за «Белым Барсом» с общим счётом 33:6. Самым крупным счетами между клубами в текущем сезоне стал 12:0.

Тогда результативным этот поединок стал и в индивидуальном плане - дубли на свой счёт записало сразу три игрока «Белого Барса»: Юрий Качан, Назар Ружников и Павел Таран. Также отметим, что голкипер «Белого Барса» Кирилл Кучер оформил третий шатаут кряду.

На данный момент, тройка лидеров «Барсов» выглядит таким образом: Сергей Бабинец - 29 (7+22) очков, Роман Благой - 19 (9+10) очков и Владислав Куцевич - 19 (8+11) очков .

Лучшими у харьковчан, на данный момент, являются – Евгений Абаджян - 21 (11+10) очко и Михаил Геворкян - 16 (5+11) очков. 

18:30 «Кременчук» - «Днепр» прямая трансляция – телеканал XSPORT и сайт УХЛ

Второй матч тура станет центральным зрелищем для украинских любителей хоккея. На своей арене «Айсберг» первая команда чемпионата сразиться со второй. На данный момент у «Кременчука» 69 очков, а у «Днепра» - 55 баллов.

В прошлом, 27-ом туре УХЛ-Пари-Матч, более легкую победу завоевали подопечные Александра Савицкого. Кременчужане в Киеве переиграли «Ледяных Волков» со счетом 12:2.

И хоть киевлянам удалось в первом периоде, пропустив от Глеба Бондарука, сразу же сравнять счёт на табло, однако со старта второй двадцатиминутки команда из Кременчуга полностью навязала свою игру противнику и стала увеличивать счёт на табло до разгромных 2:12.

Стоит отметить, что в этом матче капитан «горожан» Николай Киселёв записал себе в актив 4 (3+1) балла, также 4 очка заработали Алексей Ворона и Дмитрий Орлов, а сразу 4 игрока «Кременчука» отметились 3 результативными баллами по системе гол+пас - Егор Серанов, Иван Савченко, Владислав Грицких и Дмитрий Созонов.

В свою очередь херсонский «Днепр», спасся лишь в овертайме, благодаря броску от синей линии Вадима Шепелева. До этого, точными ударами отмечались: Шибаев, Янишевский и Декало.

В 5 очных встречах на счету «щук» лишь одна победа. Последняя встреча между этими командами в Херсоне завершилась поражением «Днепра», так и не начавшись. 12:9 – соотношение шайб в сторону «Кременчука».

Последний домашний поединок кременчужан против херсонцев завершился победой гостей (2:4).

Тройка лучших кременчужан выглядит таким образом: Дмитрий Орлов - 49 (22+27) очков, Дмитрий Созонов - 47 (21+26) очков и Николай Киселев - 44 (25+19) очка. Тройка лучших у херсонцев представлена: Александр Каракулько - 43 (16+27) очка, Александр Шибаев - 33 (10+23) очка и Сергей Дорофеев – 29 (12+17) очков. 16 января

17:15 «Ледяные Волки» - «Донбасс» - прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Завершает 28 тур чемпионата поединок в Киеве, где местные «Волки» на своей арене будут принимать донецкий «Донбасс».

Стоит отметить, что киевляне с 14 очками занимают пятое место, а дончане с 54 очками – третье.

Свои матчи прошлого тура, обе команды сыграли по-разному. «Волки» потерпели домашние поражение от «Кременчука» 2:12. За хозяев дублем отметился Борис Андрющенко.

«Донбасс», в отличие от «Волков», не имел проблем во встрече с «динамовцами». Дончане без проблем забросили 14 шайб и пропустили лишь одну.

Все 5 очных встреч между этими командами завершились победой «Донбасса» - 35:4. Самый крупный счет между ними был зафиксирован в Дружковке 9:1. А более приемлемый для киевлян, так же на домашней арене «Донбасса», но чуть раньше.

Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны

Лучшая тройка дончан выглядит таким образом: Евгений Никифоров – 25 (11+14) очков, Виталий Лялька – 24 (13+11) очка и Илья Коренчук – 24 (10+14) очка.

У «Волков» картина выглядит таким образом. У Владислава Воробьева – 14 (7+7) очков, а у Никиты Шабанова, Ильи Чуйкова и Николая Дворника по 13 баллов. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
03 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
04 Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
05 Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь