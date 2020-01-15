Анонс 28-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Новости спорта:В Кременчуге состоится центральный матч тура, а «Динамо» и «Волки» примут у себя команды из топ-4.

Вскоре, 15 и 16 января, состоится 28-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого «Белый Барс» отправится в гости к МХК «Динамо», «Донбасс» на выезде сыграет против «Ледяных Волков», а «Кременчук» встретится с «Днепром».

15 января

18:05 «Динамо» — «Белый Барс», прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Тур в Харькове начнут местный МХК «Динамо», который занимает последнее место в турнирной таблице с 4 баллами, и команда из топ-4 белоцерковский «Белый Барс», который в 26 матчах набрал 35 очков.

Минувший тур оба клуба закончили поражениями.«Динамовцы» были разгромлены «Донбассом» со счётом 1:14. Дончане еще со старта поединка полностью завладели ситуацией на площадке и, играя «первым номером», из периода в период продолжали увеличивать количество заброшенных шайб.

По итогу трех двадцатиминуток в воротах харьковчан дончане расписалась 14 раз, на что «динамовцы» ответили только одной шайбой, не позволив Александру Качуле оформить первый шатаут в сезоне.

«Белый Барс», в свою очередь, на выезде в Херсоне, едва не совершил сенсацию. Подопечные Константина Буценко уже не один раз в текущем сезоне цеплялись за очки в поединках против лидеров чемпионата. Так случилось и в этот раз. Трудно было сказать, что «Белый Барс» сильно уступал своему противнику. На три гола «щук» (отметились Шибаев, Янишевский и Декало) «барсы» ответили одной шайбой от Романа Благого и двумя от Никиты Лесникова, завершив 60 минут встречи со счётом 3:3 на табло.

В овертайме «Белый Барс» имел возможность реализовать большинство 5х3, но вместо этого пропустил. Вадим Шепелев броском от синей линии принёс херсонцам победу.

Все 5 очных встреч между этими командами прогнозировано остались за «Белым Барсом» с общим счётом 33:6. Самым крупным счетами между клубами в текущем сезоне стал 12:0.

Тогда результативным этот поединок стал и в индивидуальном плане - дубли на свой счёт записало сразу три игрока «Белого Барса»: Юрий Качан, Назар Ружников и Павел Таран. Также отметим, что голкипер «Белого Барса» Кирилл Кучер оформил третий шатаут кряду.

На данный момент, тройка лидеров «Барсов» выглядит таким образом: Сергей Бабинец - 29 (7+22) очков, Роман Благой - 19 (9+10) очков и Владислав Куцевич - 19 (8+11) очков .

Лучшими у харьковчан, на данный момент, являются – Евгений Абаджян - 21 (11+10) очко и Михаил Геворкян - 16 (5+11) очков.

18:30 «Кременчук» - «Днепр» прямая трансляция – телеканал XSPORT и сайт УХЛ

Второй матч тура станет центральным зрелищем для украинских любителей хоккея. На своей арене «Айсберг» первая команда чемпионата сразиться со второй. На данный момент у «Кременчука» 69 очков, а у «Днепра» - 55 баллов.

В прошлом, 27-ом туре УХЛ-Пари-Матч, более легкую победу завоевали подопечные Александра Савицкого. Кременчужане в Киеве переиграли «Ледяных Волков» со счетом 12:2.

И хоть киевлянам удалось в первом периоде, пропустив от Глеба Бондарука, сразу же сравнять счёт на табло, однако со старта второй двадцатиминутки команда из Кременчуга полностью навязала свою игру противнику и стала увеличивать счёт на табло до разгромных 2:12.

Стоит отметить, что в этом матче капитан «горожан» Николай Киселёв записал себе в актив 4 (3+1) балла, также 4 очка заработали Алексей Ворона и Дмитрий Орлов, а сразу 4 игрока «Кременчука» отметились 3 результативными баллами по системе гол+пас - Егор Серанов, Иван Савченко, Владислав Грицких и Дмитрий Созонов.

В свою очередь херсонский «Днепр», спасся лишь в овертайме, благодаря броску от синей линии Вадима Шепелева. До этого, точными ударами отмечались: Шибаев, Янишевский и Декало.

В 5 очных встречах на счету «щук» лишь одна победа. Последняя встреча между этими командами в Херсоне завершилась поражением «Днепра», так и не начавшись. 12:9 – соотношение шайб в сторону «Кременчука».

Последний домашний поединок кременчужан против херсонцев завершился победой гостей (2:4).

Тройка лучших кременчужан выглядит таким образом: Дмитрий Орлов - 49 (22+27) очков, Дмитрий Созонов - 47 (21+26) очков и Николай Киселев - 44 (25+19) очка. Тройка лучших у херсонцев представлена: Александр Каракулько - 43 (16+27) очка, Александр Шибаев - 33 (10+23) очка и Сергей Дорофеев – 29 (12+17) очков. 16 января

17:15 «Ледяные Волки» - «Донбасс» - прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Завершает 28 тур чемпионата поединок в Киеве, где местные «Волки» на своей арене будут принимать донецкий «Донбасс».

Стоит отметить, что киевляне с 14 очками занимают пятое место, а дончане с 54 очками – третье.

Свои матчи прошлого тура, обе команды сыграли по-разному. «Волки» потерпели домашние поражение от «Кременчука» 2:12. За хозяев дублем отметился Борис Андрющенко.

«Донбасс», в отличие от «Волков», не имел проблем во встрече с «динамовцами». Дончане без проблем забросили 14 шайб и пропустили лишь одну.

Все 5 очных встреч между этими командами завершились победой «Донбасса» - 35:4. Самый крупный счет между ними был зафиксирован в Дружковке 9:1. А более приемлемый для киевлян, так же на домашней арене «Донбасса», но чуть раньше.

Лучшая тройка дончан выглядит таким образом: Евгений Никифоров – 25 (11+14) очков, Виталий Лялька – 24 (13+11) очка и Илья Коренчук – 24 (10+14) очка.

У «Волков» картина выглядит таким образом. У Владислава Воробьева – 14 (7+7) очков, а у Никиты Шабанова, Ильи Чуйкова и Николая Дворника по 13 баллов.