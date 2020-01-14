Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны

Новости спорта:Самый высокооплачиваемый игрок Реала - Эден Азар, а Барселоны - Лионель Месси.

Зарплата футболистов мадридского Реала и каталонской Барселоны стала известна общественности после того, как издание Total Sportek опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет.

По информации источника, бельгийский вингер Эден Азар, переехавший на Сатьяго Бернабеу прошлым летом из Челси, является самым высокооплачиваемым игроком "сливочных". Его недельный оклад в Реале составляет 400 тысяч фунтов (больше 466 тысяч евро).

В Барселоне же самую большую сумму ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Он зарабатывает невероятные 1,2 млн фунтов в неделю (1,4 млн евро).

Вашему вниманию все зарплаты игроков Реала в неделю:

Эдер Милитао: неизвестно

Ферлан Менди: неизвестно

Борха Майораль: 10 000 фунтов

Дани Себальос: 20 000 фунтов

Андрей Лунин: 25 000 фунтов

Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов

Альваро Одриозола: 45 000 фунтов

Браим Диас: 60 000 фунтов

Лукас Васкес: 60 000 фунтов

Родриго: 66 000 фунтов

Начо Фернандес: 70 000 фунтов

Марко Асенсио: 90 000 фунтов

Каземиро: 90 000 фунтов

Дани Карвахаль: 100 000 фунтов

Иско: 120 000 фунтов

Рафаэль Варан: 140 000 фунтов

Марсело: 150 000 фунтов

Лука Йович: 170 000 фунтов

Лука Модрич: 180 000 фунтов

Тони Кроос: 200 000 фунтов

Серхио Рамос: 200 000 фунтов

Хамес Родригес: 200 000 фунтов

Гарет Бэйл: 350 000 фунтов

Эден Азар: 400 000 фунтов

Вашему вниманию все зарплаты игроков Барселоны в неделю:

Марк-Андре тер Штеген: 90 000 фунтов

Нельсон Семедо: 60 000 фунтов

Жерар Пике: 220 000 фунтов

Клемент Ленгле: 45 000 фунтов

Жорди Альба: 150 000 фунтов

Самуэль Умтити: 210 000 фунтов

Иван Ракитич: 230 000 фунтов

Серхио Бускетс: 260 000 фунтов

Артур Мело: 85 000 фунтов

Сержи Роберто: 170 000 фунтов

Френки де Йонг: 360 000 фунтов

Артуро Видаль: 155 000 фунтов

Луис Суарес: 405 000 фунтов

Лионель Месси: 1 244 000 фунтов

Усман Дембеле: 210 000 фунтов

Антуан Гризманн: 346 000 фунтов

Ансу Фати: 17 138 фунтов

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны известило Эрнесто Вальверде о прекращении сотрудничества. По информации испанских СМИ, новым главным тренером каталонского клуба станет Кике Сетьен.