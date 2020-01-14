Скачать
Вторник, 14.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны

Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны
08:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Самый высокооплачиваемый игрок Реала - Эден Азар, а Барселоны - Лионель Месси.

Зарплата футболистов мадридского Реала и каталонской Барселоны стала известна общественности после того, как издание Total Sportek опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет. 

По информации источника, бельгийский вингер Эден Азар, переехавший на Сатьяго Бернабеу прошлым летом из Челси, является самым высокооплачиваемым игроком "сливочных". Его недельный оклад в Реале составляет 400 тысяч фунтов (больше 466 тысяч евро).

В Барселоне же самую большую сумму ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Он зарабатывает невероятные 1,2 млн фунтов в неделю (1,4 млн евро).

Вашему вниманию все зарплаты игроков Реала в неделю:

Эдер Милитао: неизвестно

Ферлан Менди: неизвестно

Борха Майораль: 10 000 фунтов

Дани Себальос: 20 000 фунтов

Андрей Лунин: 25 000 фунтов

Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов

Альваро Одриозола: 45 000 фунтов

Браим Диас: 60 000 фунтов

Лукас Васкес: 60 000 фунтов

Родриго: 66 000 фунтов

Начо Фернандес: 70 000 фунтов

Марко Асенсио: 90 000 фунтов

Каземиро: 90 000 фунтов

Дани Карвахаль: 100 000 фунтов

Иско: 120 000 фунтов

Рафаэль Варан: 140 000 фунтов

Марсело: 150 000 фунтов

Лука Йович: 170 000 фунтов

Лука Модрич: 180 000 фунтов

Тони Кроос: 200 000 фунтов

Серхио Рамос: 200 000 фунтов

Хамес Родригес: 200 000 фунтов

Гарет Бэйл: 350 000 фунтов

Эден Азар: 400 000 фунтов

Вашему вниманию все зарплаты игроков Барселоны в неделю:

Марк-Андре тер Штеген: 90 000 фунтов

Нельсон Семедо: 60 000 фунтов

Жерар Пике: 220 000 фунтов

Клемент Ленгле: 45 000 фунтов

Жорди Альба: 150 000 фунтов

Самуэль Умтити: 210 000 фунтов

Иван Ракитич: 230 000 фунтов

Серхио Бускетс: 260 000 фунтов

Артур Мело: 85 000 фунтов

Сержи Роберто: 170 000 фунтов

Френки де Йонг: 360 000 фунтов

Артуро Видаль: 155 000 фунтов

Луис Суарес: 405 000 фунтов

Лионель Месси: 1 244 000 фунтов

Усман Дембеле: 210 000 фунтов

Антуан Гризманн: 346 000 фунтов

Ансу Фати: 17 138 фунтов

Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны известило Эрнесто Вальверде о прекращении сотрудничества. По информации испанских СМИ, новым главным тренером каталонского клуба станет Кике Сетьен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Чемпионат Испании, Примера, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван новый главный тренер Барселоны
02 СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
03 ФИФА поставила точку в споре Динамо со СДЮШОР "Юность" по трансферу Ярмоленко
04 СМИ: Шахтер запустит собственный телеканал
05 Уайлдер: Я снова буду агрессивно вести себя в ринге против Фьюри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь