Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны

Зарплата футболистов мадридского Реала и каталонской Барселоны стала известна общественности после того, как издание Total Sportek опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет.
По информации источника, бельгийский вингер Эден Азар, переехавший на Сатьяго Бернабеу прошлым летом из Челси, является самым высокооплачиваемым игроком "сливочных". Его недельный оклад в Реале составляет 400 тысяч фунтов (больше 466 тысяч евро).
В Барселоне же самую большую сумму ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Он зарабатывает невероятные 1,2 млн фунтов в неделю (1,4 млн евро).
Вашему вниманию все зарплаты игроков Реала в неделю:
Эдер Милитао: неизвестно
Ферлан Менди: неизвестно
Борха Майораль: 10 000 фунтов
Дани Себальос: 20 000 фунтов
Андрей Лунин: 25 000 фунтов
Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов
Альваро Одриозола: 45 000 фунтов
Браим Диас: 60 000 фунтов
Лукас Васкес: 60 000 фунтов
Родриго: 66 000 фунтов
Начо Фернандес: 70 000 фунтов
Марко Асенсио: 90 000 фунтов
Каземиро: 90 000 фунтов
Дани Карвахаль: 100 000 фунтов
Иско: 120 000 фунтов
Рафаэль Варан: 140 000 фунтов
Марсело: 150 000 фунтов
Лука Йович: 170 000 фунтов
Лука Модрич: 180 000 фунтов
Тони Кроос: 200 000 фунтов
Серхио Рамос: 200 000 фунтов
Хамес Родригес: 200 000 фунтов
Гарет Бэйл: 350 000 фунтов
Эден Азар: 400 000 фунтов
Вашему вниманию все зарплаты игроков Барселоны в неделю:
Марк-Андре тер Штеген: 90 000 фунтов
Нельсон Семедо: 60 000 фунтов
Жерар Пике: 220 000 фунтов
Клемент Ленгле: 45 000 фунтов
Жорди Альба: 150 000 фунтов
Самуэль Умтити: 210 000 фунтов
Иван Ракитич: 230 000 фунтов
Серхио Бускетс: 260 000 фунтов
Артур Мело: 85 000 фунтов
Сержи Роберто: 170 000 фунтов
Френки де Йонг: 360 000 фунтов
Артуро Видаль: 155 000 фунтов
Луис Суарес: 405 000 фунтов
Лионель Месси: 1 244 000 фунтов
Усман Дембеле: 210 000 фунтов
Антуан Гризманн: 346 000 фунтов
Ансу Фати: 17 138 фунтов
Ранее сообщалось, что руководство Барселоны известило Эрнесто Вальверде о прекращении сотрудничества. По информации испанских СМИ, новым главным тренером каталонского клуба станет Кике Сетьен.