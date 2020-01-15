Украинцы завоевали бронзу на смешанной эстафете Кубка IBU в Орсбли

Новости спорта:В Орсбли начался пятый этап Кубка IBU.

В первой гонке этапа украинский дуэт Виталия Труша и Юлии Журавок завоевал бронзу в смешанной эстафете.

Украинцы стали лучшими среди всех команд по скорости стрельбы, использовав всего два дополнительных патрона. Судьба третьего места решалась в решающем этапе гонки между Журавок и немкой Шерер — украинская биатлонистка сумела опередить соперницу на 0,2 секунды.

Первой к финишу пришла сборная Норвегии в составе Стремсхейма и Эрдаль. Они финишировали с результатом 38:57,7 секунды. На втором месте с отставанием чуть меньше 30 секунд завершили эстафету французы.

Этап Кубка IBU в Орсбли проходит с 10 по 18 января. Сегодня в 14:30 по киевскому времени в Орсбли состоится классическая смешанная эстафета.

КУБОК IBU, ОРСБЛИ – СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

1. Норвегия (0+6) 38:57,7

2. Франция (0+3) +29,4

3. Украина (0+2) +42,6

4. Германия (0+5) +42,8

5. Чехия (0+4) +1:10,3

6. Швеция (2+12) +1:45,2