Скачать
Среда, 15.01.2020
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Украинцы завоевали бронзу на смешанной эстафете Кубка IBU в Орсбли

Украинцы завоевали бронзу на смешанной эстафете Кубка IBU в Орсбли
14:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта:В Орсбли начался пятый этап Кубка IBU.

В первой гонке этапа украинский дуэт Виталия Труша и Юлии Журавок завоевал бронзу в смешанной эстафете.

Украинцы стали лучшими среди всех команд по скорости стрельбы, использовав всего два дополнительных патрона. Судьба третьего места решалась в решающем этапе гонки между Журавок и немкой Шерер — украинская биатлонистка сумела опередить соперницу на 0,2 секунды.

Первой к финишу пришла сборная Норвегии в составе Стремсхейма и Эрдаль. Они финишировали с результатом 38:57,7 секунды. На втором месте с отставанием чуть меньше 30 секунд завершили эстафету французы.

Этап Кубка IBU в Орсбли проходит с 10 по 18 января. Сегодня в 14:30 по киевскому времени в Орсбли состоится классическая смешанная эстафета.

Петерансель выиграл 9-й этап Дакара-2020

КУБОК IBU, ОРСБЛИ – СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

1. Норвегия (0+6) 38:57,7

2. Франция (0+3) +29,4

3. Украина (0+2) +42,6

4. Германия (0+5) +42,8

5. Чехия (0+4) +1:10,3

6. Швеция (2+12) +1:45,2

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости спорта, Кубок IBU, Новости биатлона, Юлия Журавок, Орсбли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
03 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
04 Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
05 Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь