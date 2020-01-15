Сестры Семеренко пропустят этап Кубка мира в Поклюке

Новости спорта:Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко пропустят этап Кубка мира в Поклюке.

Отмечается, что после этапа в Рупольдинге, сестры останутся в Германии для подготовительного сбора, после чего отправятся в Ливиньо (Италия). Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Напомним, что сегодня состоится спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Начало спринта в 15:30 по киевскому времени.

Первой из украинок на старт спринта выйдет Елена Пидгрушная. Она получила 17-й стартовый номер. Юлия Джима стартует 30-й.

Валя Семеренко выйдет на старт 49-й, Вита Семеренко — 58-й. Дарья Блашко, которая из-за болезни пропустила предыдущий этап Кубка мира в Оберхофе, получила 100-й стартовый номер.

Кроме спринтерских гонок, в Рупольдинге запланированы классические эстафеты и гонки преследования. Этап Кубка мира завершится 19 января.