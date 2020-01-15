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НХЛ: Кэпиталз предстоит подписать Овечкина и Холтби

НХЛ: Кэпиталз предстоит подписать Овечкина и Холтби
16:51 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Клубу предстоит договариваться с Брэйденом Холтби и Александром Овечкиным.

Во вторник центрфорвард Никлас Бэкстрем продлил контракт с "Вашингтон Кэпиталз" на пять лет на сумму 46 миллионов долларов, сообщает официальный сайт НХЛ. 

Бэкстрему уже не грозит перспектива 1 июля этого года стать неограниченно свободным агентом, а вот Холтби может получить этот статус. У 30-летнего голкипера завершается срок действия пятилетнего контракта на 30,5 миллионов долларов, и генеральному менеджеру Брайану Маклеллану предстоит решить проблему, как найти место под потолком зарплат для нового соглашения с вратарем.

"Придется поискать новые подходы за счет обменов или других вариантов, если мы хотим подписать Холтби", - сказал Маклеллан.

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Овечкину предстоит отыграть еще один сезон по действующему 13-летнему контракту на 124 миллиона долларов, заключенному им 10 января 2008 года. Но 1 июля 2020 года он получит право досрочно продлить свои отношения с "Кэпиталз" на срок до восьми лет. Так что Маклеллан держал в уме ситуацию с 34-летним капитаном команды, ведя переговоры с Бэкстремом, но вопрос с Холтби стоит острее.

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НХЛ, Хоккей, Александр Овечкин, Новости хоккея.
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