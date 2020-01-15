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Среда, 15.01.2020
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Украинские хоккеисты завоевали "золото" и "серебро" на ЮОИ-2020

Украинские хоккеисты завоевали "золото" и "серебро" на ЮОИ-2020
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Украинские хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько принесли Украине две олимпийские медали.

На III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне сегодня представители хоккея 3х3, где команды состоят из спортсменов из разных стран, разыграли медали.

Украинские хоккеисты Владимир Трошкин (в составе команды Green) и Денис Пасько (Red) принесли Украине две олимпийские медали. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

“Сегодня в финальном поединке сильнейшими были “зеленые” и соответственно чемпионом ЮОИ-2020 стал наш Владимир Трошкин, а звание вице-чемпиона завоевал Денис Пасько. Игра закончилась со счетом 10:4”, - говорится в сообщении.

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Напомним, III Юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне (Швейцария) 9 - 22 января и собрали 1880 спортсменов из разных уголков планеты. На престижном старте Украину представляют 39 спортсменов в 12 из 16 возможных зимних дисциплин.

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Все по теме:

Юношеская сборная Украины, ЮОИ-2020, Лозанна-2020.
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