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Среда, 15.01.2020
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Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20

Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20
17:08 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская спринтерская гонка.

Украинские биатлонистки в стартовой гонке не отличились ни точностью стрельбы, ни скоростью на лыжне. Лучшей в команде Валерия Лесникова стала Юлия Джима, которая с одним промахом в пассиве заняла 29 место.

Также в очковую зону с идентичной стрельбой удалось попасть Вите Семеренко, она показала 34 результат. Елена Пидгрушная допустила сразу три ошибки в стрельбе, но смогла замкнуть в топ-40.

Валя Семеренко квалифицировалась в гонку преследования благодаря 58-й итоговой позиции, а Дарья Блашко, похоже, завершает для себя выступление в Рупольдинге. В личных гонках так точно.

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Все призерки на стрельбе сегодня не ошибались. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф, второе место заняла Ханна Эберг, а бронзу завоевала Доротея Вирер. Экхофф вышла на первое место в общем зачете Кубка мира и в персьюте побежит в желто-красном бибе.

Результаты гонки:

1. Тирил Экхофф (0+0) 18:55,5

2. Ханна Эберг (0+0) +29,7

3. Доротея Вирер (0+0) +36,8

...

29. Юлия Джима (0+1) +1:41,3

34. Вита Семеренко (0+1) +1:50,5

40. Елена Пидгрушная (1+2) +1:58,6

58. Валя Семеренко (3+0) +2:25,2

67. Дарья Блашко (1+0) +2:39,8

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Рупольдинг-2020.
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