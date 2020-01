Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20

Украинские биатлонистки в стартовой гонке не отличились ни точностью стрельбы, ни скоростью на лыжне. Лучшей в команде Валерия Лесникова стала Юлия Джима, которая с одним промахом в пассиве заняла 29 место.

Также в очковую зону с идентичной стрельбой удалось попасть Вите Семеренко, она показала 34 результат. Елена Пидгрушная допустила сразу три ошибки в стрельбе, но смогла замкнуть в топ-40.

Валя Семеренко квалифицировалась в гонку преследования благодаря 58-й итоговой позиции, а Дарья Блашко, похоже, завершает для себя выступление в Рупольдинге. В личных гонках так точно.

Все призерки на стрельбе сегодня не ошибались. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф, второе место заняла Ханна Эберг, а бронзу завоевала Доротея Вирер. Экхофф вышла на первое место в общем зачете Кубка мира и в персьюте побежит в желто-красном бибе.

Результаты гонки:

1. Тирил Экхофф (0+0) 18:55,5

2. Ханна Эберг (0+0) +29,7

3. Доротея Вирер (0+0) +36,8

It was a win for Tiril Eckhoff today in the #RUH20 women sprint but where did the others finish? Watch the replay here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/NKgbonM071

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2020