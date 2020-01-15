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УХЛ: Кременчуг в овертайме переиграл Днепр

УХЛ: Кременчуг в овертайме переиграл Днепр
22:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:В центральном матче 28-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кременчуг" обыграл дома "Днепр" (Херсон) 3:2 (основное время - 2:2).

В Кременчуге первыми забросили гости (Василенков). Далее хозяева отыгрались и вышли вперед (Орлов, Серанов). "Днепр" сравнял счет (Чернышенко) и основное время завершилось вничью 2:2. Решающую шайбу в овертайме забросил Серанов и принес победу "Кременчугу" - 3:2.

В другом матче тура "Белый Барс" (Белая Церковь) победил в Харькове местное "Динамо" 4:1. У победителей шайбы забросили Грицюк, Благой, Лесников, Качан.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 71 очко в 27 матчах. На втором месте "Днепр" - 56 (27). "Донбасс" занимает третью позицию - 54 (25).

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Напомним, в матче 27-го тура УХЛ "Белый Барс" (Белая Церковь) проиграл на чужой площадке "Днепру" (Херсон) 3:4 (основное время 3:3).

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Хоккей, ХК Кременчуг, ХК Днепр, Кременчуг - Днепр.
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