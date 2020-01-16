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"Ведущие сборные бегают в лучшем": Пидгрушная о разнице в биатлоне

"Ведущие сборные бегают в лучшем": Пидгрушная о разнице в биатлоне
09:20 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта:Елена Пидгрушная заняла 40-е место в женском спринте Рупольдинга.

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), в котором она заняла 40-е место.

«На стадионе был полный штиль и никаких препятствий в стрельбе. Уже после финиша успела проанализировать свою работу в гонке. Мне довольно неплохо бежалось, но совместить стрельбу с ходом, к сожалению, не удалось. Такие ситуации тоже бывают. Хорошо, что это произошло не в эстафете или на чемпионате мира. 

Мне кажется, в нашем виде спорта много нюансов. И лыжи, и спецодежда, и фармакология. Есть лаборатории, которые разрабатывают смазки и прежде всего обеспечивают свои команды, а уже потом — другие. Ведущие сборные и биатлонисты бегают в лучшем. Конечно, наши сервисмены и руководство делают всё по максимуму, но работать могут только с тем, что им продают. Каждая страна производит что-то специализированное для себя, и сборная это использует. Тогда и возникают моменты, когда одна команда выделяется среди других — немецкая, французская или норвежская. И тогда соперничать с ними очень сложно. Такая же ситуация и с лыжами. Любые фирмы — Salomon или Rossignol — дают лучший инвентарь своим топовым спортсменам или странам. И только потом — командам второго, третьего порядков в биатлоне или лыжных гонках. Так всегда было и будет. Однако мы стараемся не обращать внимания на это и бороться, терпеть и показывать результат. Но не всегда всё срабатывает одновременно», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.

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Биатлон, Новости спорта, Елена Пидгрушная, Новости биатлона.
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