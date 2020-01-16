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Спортсмен года: все претенденты на награду Laureus

Спортсмен года: все претенденты на награду Laureus
09:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Надаль и Осака претендуют на награду Laureus «Спортсмен года».

Теннисисты Рафаэль Надаль и Наоми Осака вошли в список претендентов на награду Laureus World Sports Awards «Спортсмен года». Об этом сообщает официальный сайт WTA. 

В «твиттере» премии сообщается, что Энди Маррей поборется за награду «Камбэк года», а Коко Гауфф и Бьянка Андрееску имеют шансы победить в номинации «Прорыв года».

Спортсмен года: Рафаэль Надаль (теннис), Тайгер Вудс (гольф), Лионель Месси (футбол), Марк Маркес (мотоспорт), Элиуд Кипчоге (лёгкая атлетика), Льюис Хэмилтон (Формула-1).

Спортсменка года: Наоми Осака (теннис), Симон Байлз (художественная гимнастика), Меган Рапино (футбол), Микаэла Шиффрин (горные лыжи), Эллисон Феликс (лёгкая атлетика), Шелли-Энн Фрезер-Прайс (лёгкая атлетика).

Команда года: «Ливерпуль» (футбол), «Торонто Рэпторз» (баскетбол), женская сборная США по футболу, мужская сборная Испании по баскетболу, мужская сборная Южной Африки по регби, «Мерседес» (Формула-1).

Прорыв года: Бьянка Андрееску (теннис), Коко Гауфф (теннис), мужская сборная Японии по регби, Энди Руиз (бокс), Реган Смит (плавание).

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Камбэк года: Энди Маррей (теннис), София Флёрш (Формула-3), Кристиан Леаллифано (регби), Натан Эдриан (плавание), Кавай Леонард (баскетбол), «Ливерпуль» (футбол).

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости спорта, Laureus World Sports Awards, Наоми Осака.
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