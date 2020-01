"Я и моя мама": Осака показала милое фото с Сереной Уильямс

Японская теннисистка Наоми Осака выложила в "Твиттере" фотографию, на которой она запечатлена с американкой Сереной Уильямс.

"Я и моя мама. Лол", — написала Осака в "Твиттере".

Сегодня, 15 января, в Мельбурне прошёл благотворительный теннисный вечер Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии. На корт вышли команды С. Уильямс и датчанки Каролины Возняцки.

За команду 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" сыграли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, чешка Петра Квитова. Их соперниками были немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, американка Кори Гауфф и Осака.

me and my mom lol. pic.twitter.com/HvCoPpgShm

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 15, 2020