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"Я и моя мама": Осака показала милое фото с Сереной Уильямс

"Я и моя мама": Осака показала милое фото с Сереной Уильямс
21:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наоми Осака показала совместное фото с Сереной Уильямс.

Японская теннисистка Наоми Осака выложила в "Твиттере" фотографию, на которой она запечатлена с американкой Сереной Уильямс.

"Я и моя мама. Лол", — написала Осака в "Твиттере".

Сегодня, 15 января, в Мельбурне прошёл благотворительный теннисный вечер Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии. На корт вышли команды С. Уильямс и датчанки Каролины Возняцки.

За команду 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" сыграли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, чешка Петра Квитова. Их соперниками были немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, американка Кори Гауфф и Осака.

Серена Уильямс выиграла первый за три года турнир (Видео)

Сначала проводились парные встречи в разных сочетаниях. На корт в один из моментов пригласили женщину-волонтёра, которая также приняла участие в игре. В итоге команда Уильямс оказалась сильнее.

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Серена Уильямс, Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака.
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