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Серена Уильямс выиграла первый за три года турнир (Видео)

Серена Уильямс выиграла первый за три года турнир (Видео)
11:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Серена Уильямс не выигрывала турниры после рождения ребенка.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.

Для 38-летней Уильямс этот трофей стал первым за три года — в последний раз она побеждала на соревнованиях в начале 2017 года, выиграв Открытый чемпионат Австралии. После этого Серена Уильмся родила дочку, а после возвращения в тур играла только в финалах.

Видеообзор финального матча:

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Кроме того, Уильямс приняла решение передать все призовые, выигранные на турнире в Окленде, пострадавшим от лесных пожаров жителям Австралии.

Ранее Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей. В финальном матче они проиграли дуэту из США Тейлор Таунсенд/Эйша Мохаммад — 4:6, 4:6.

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Австралия, Серена Уильямс, Теннис, Новости тенниса, Окленд-2020.
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