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Серроне: Я с нетерпением жду боя из четырёх или пяти раундов с Макгрегором

Серроне: Я с нетерпением жду боя из четырёх или пяти раундов с Макгрегором
12:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бои с Конором приносят самые большие деньги.

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне рассказал об ожиданиях от поединка с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Бойцы подерутся на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе послезавтра, 18 января.

«Я с нетерпением жду боя из четырёх или пяти раундов. Надеюсь, что Конор готов, я в нетерпении. Если выиграю, то поеду отдыхать с ребёнком и получу удовольствие от отпуска. Затем позвоню президенту UFC и выясню, что мы будем делать дальше.

Борьба — это моя жизнь. Мы последняя умирающая порода бойцов. Получаю удовольствие от боёв и делаю то, что мне нравится. Здорово наконец получить то, чего заслуживаю. Бои с Конором приносят самые большие деньги.

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Люди всегда говорили, что я никогда не получу большой бой, а вот теперь увидим, потому что нет более масштабной битвы», — сказал Серроне на пресс-конференции.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Дональд Серроне.
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