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Уиттакер снялся с боя с Каннонье по личным причинам

Уиттакер снялся с боя с Каннонье по личным причинам
20:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер снялся с поединка с Джаредом Каннонье, сообщает в своём "твиттере" инсайдер Ариэль Хельвани.

"По информации моих источников стало известно, что Уиттакер снялся с боя против Каннонье по неизвестным личным причинам.

UFC постарается удержать Каннонье в карде турнира, но пока информации по сопернику нет", — написал Хельвани.

Бой между Уиттакером и Каннонье должен был пройти 7 марта 2020 года на турнире UFC 248, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Уиттакер предыдущий поединок провёл 6 октября 2019 года, когда проиграл Исраэлю Адесанье. Тогда он потерял титул чемпиона организации. Что касается Каннонье, то он занимает четвёртое место в рейтинге среднего веса. На данный момент он идёт на серии из трёх побед. Последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года, когда нокаутировал Джека Херманссона.

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MMA, Новости ММА, Роберт Уиттакер, Смешанные единобортсва.
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