Именитый марафонец угодил в допинг-скандал

Новости спорта:Известного экс-рекордсмена мира отстранили из-за нарушения антидопинговых правил.

Именитый кенийский бегун Уилсон Кипротич Кипсанг – бывший рекордсмен мира в марафоне (2:03:23, Берлин-2013), бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне, пятикратный победитель марафонов "Больщой шестерки" (дважды Лондон, по разу Берлин, Нью-Йорк и Токио), а также четырехкратный призер главных мэйджоров планеты и шестой самый быстрый человек в истории. Кроме того, Кипсанг - единственный бегун, сумевший обойти на марафонской дистанции выдающегося Элиуда Кипчоге. Случилось это в Берлине в 2013 году, где Кипсанг установил рекорд, а Кипчоге стал вторым, проиграв чуть польше полуминуты (2:04:05).

Однако теперь имя Кипсанга вспоминают не за его достижения в спорте, а за отстранение от спорта из-за нарушения антидопинговых правил. И самое интересное, что спортсмена не поймали на допинге, не обнаруживали никаких запрещенных веществ в его крови. Кипсанга отстранили по статье "Пропуски допинг-тестов, фальсификация или попытка фальсификации допинг-пробы". Дело в том, что по антидопинговым правилам, спортсмены обязаны сообщать проверяющим органам о своем местонахождении в течение одного часа каждый день, а три отказа (или отсутствие данных в указанное время) на протяжении 12 месяцев автоматически приводят к запрету.

Такие правила были созданы для того, чтобы спортсмены не подделывали результаты своих анализов, и отсутствие данных по местонахождению Кипсанга является поводом для подозрения в фальсификации данных. Именно поэтому спортсмена отстранили от участия в соревнованиях вплоть до слушания по его делу. Если он сможет доказать свою невиновность, то ему позволят выступать.

"Обидно, когда один из лучших кенийских бегунов попадает в историю, связанную с допингом. Но мы поддерживаем Athletics Integrity Unit в его усилиях по борьбе с этим бедствием, которое уже нанесло серьезный урон нашим спортсменам и репутации страны", - цитирует члена Исполнительного комитета по легкой атлетике Кении Рейтера Барнаба Корира Daily Mail.

Сам Кипсанг до сих пор не дал никакого комментария относительно своего отстранения, о котором официально стало известно 10 января 2020 года.