Умер легенда рестлинга Рокки Джонсон

Новости спорта:Ушел из жизни известный экс-рестлер и отец Дуэйна "Скалы" Джонсона.

В семье актера Дуэйна "Скалы" Джонсона горе. Умер его отец экс-рестлер Рокки Джонсон.

Об этом рассказала пресс-служба руководства WWE.

Отмечается, что на момент смерти бывшему профессиональному спортсмену было 75 лет.

Рокки Джонсон выступал в WWE в конце 70-х, середине 80-х годов.

Он запомнился миру тем, что с Тедди Атласом стали первой в истории WWF(прим. прежнее название WWE) темнокожей парой, выигравшей чемпионские пояса.

С 1991 года Рокки прекратил выступать в WWE, но стал тренировать своего сына Дуэйна.

В 2008 году Джонсон получил высшую награду в области спортивных развлечений, когда он был введен The Rock в Зал славы WWE, где он навсегда останется одним из самых влиятельных исполнителей спортивных развлечений.