Умер легенда рестлинга Рокки Джонсон

В семье актера Дуэйна "Скалы" Джонсона горе. Умер его отец экс-рестлер Рокки Джонсон.
Об этом рассказала пресс-служба руководства WWE.
Отмечается, что на момент смерти бывшему профессиональному спортсмену было 75 лет.
Рокки Джонсон выступал в WWE в конце 70-х, середине 80-х годов.
Он запомнился миру тем, что с Тедди Атласом стали первой в истории WWF(прим. прежнее название WWE) темнокожей парой, выигравшей чемпионские пояса.
С 1991 года Рокки прекратил выступать в WWE, но стал тренировать своего сына Дуэйна.
В 2008 году Джонсон получил высшую награду в области спортивных развлечений, когда он был введен The Rock в Зал славы WWE, где он навсегда останется одним из самых влиятельных исполнителей спортивных развлечений.