Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие

Президент UFC Дэна Уайт объявил, что ирландский боец Конор Макгрегор в случае победы над Дональдом Серроне 18 января получит шанс провести матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.
Напомним, в октябре 2018 года Макгрегор в титульном поединке проиграл Нурмагомедову, после чего не выходил в октагон.
"Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не такой уж большой секрет.
Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций. Это будет величайшее шоу в истории UFC", — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.
Макгрегор сразится с Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе ранним утром 19 января (время киевское).