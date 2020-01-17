Кларисса Шилдс нацелилась на бой в ММА

Новости спорта:Кларисса Шилдс намерена в ближайший год дебютировать в смешанных единоборствах

Марк Таффет, менеджер чемпионки мира в трех весовых категориях Клариссы Шилдс, сообщил ESPN, что 24-летняя спортсменка намерена в течение года дебютировать в смешанных единоборствах и планирует сочетать выступления в боксе и ММА.

"Нет разговора о том, чтобы перейти навсегда, — сказал Таффет. — Всегда речь шла о том, чтобы стать следующей выдающейся спортсменкой в двух видах единоборств. Кларисса не ставит никаких сроков, потому что она тщательно изучает все аспекты этого спорта и организации. Но мы бы хотели выступить в клетке к концу 2020 года или уже точно в течение ближайших 12 месяцев".

Шилдс уже тренировалась совместно с Крис Сайборг и Кайлой Харрисон, а в феврале планирует приехать в тренировочный лагерь чемпиона UFC Джона Джонса.

"Она уже попробовала свои атлетические качества. Следующим для нас шагом будет посмотреть на разных тренеров, поговорить с ними, а затем решить, кто нам подойдет и составить план подготовки с учетом того, что она будет продолжать выступать на боксерском ринге", — сообщил Таффет.