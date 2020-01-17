Макгрегор и Серроне сделали вес (Видео)

Новости спорта:Оба бойца без проблем вложились в необходимые рамки.

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой пройдет в полусредней весовой категории, поэтому верхней границей для бойцов был вес в 170 фунтов (77 кг). Именно этот вес и показали Серроне и Макгрегор.

Результаты взвешивания основного карда:

Конор МакГрегор (170) - Дональд Серроне (170)

Холли Холм (135.5) - Ракель Пеннингтон (136)

Морис Грин (243) - Алексей Олейник (238)

Клаудия Гаделья (115.5) - Алекса Грассо (121.5)*

Диего Феррейра (155.5) - Энтони Петтис (155.5)

Напомним, бой между Конором Макгрегор и Дональдом Серроне состоится на турнире UFC 246, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.