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Макгрегор - Серроне: полный файткард турнира UFC 246

Макгрегор - Серроне: полный файткард турнира UFC 246
08:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:8 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246.

В главном поединке турнира бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Для Макгрегора это будет первый бой с октября 2018 года, когда он в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

Основной кард

Макгрегор и Серроне сделали вес (Видео)

Конор Макгрегор (№ 4) — Дональд Серроне (№ 5) — полусредний вес (рейтинг указан в лёгком весе)

Холли Холм (№ 3) — Ракель Пеннингтон (№ 5) — женский легчайший вес

Алексей Олейник (№ 12) — Морис Грин — тяжёлый вес

Брайан Келлехер — Оде Осборн — легчайший вес

Энтони Петтис (№ 11) — Диего Феррейра — лёгкий вес.

Предварительный кард

Роксанн Модаффери (№ 7) — Мейси Барбер (№ 9) — женский наилегчайший вес

Андре Фили — Содик Юсуфф — полулёгкий вес

Тим Эллиот (№ 7) — Аскар Аскаров (№ 12) — наилегчайший вес

Дрю Добер — Насрат Хакпараст — лёгкий вес

Алекса Камур — Джастин Ледет — полутяжёлый вес

Сабина Мазо — Джейджей Олдрич — промежуточный вес.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дональд Серроне, UFC 246.
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