Макгрегор - Серроне: полный файткард турнира UFC 246

В главном поединке турнира бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Для Макгрегора это будет первый бой с октября 2018 года, когда он в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
Основной кард
Конор Макгрегор (№ 4) — Дональд Серроне (№ 5) — полусредний вес (рейтинг указан в лёгком весе)
Холли Холм (№ 3) — Ракель Пеннингтон (№ 5) — женский легчайший вес
Алексей Олейник (№ 12) — Морис Грин — тяжёлый вес
Брайан Келлехер — Оде Осборн — легчайший вес
Энтони Петтис (№ 11) — Диего Феррейра — лёгкий вес.
Предварительный кард
Роксанн Модаффери (№ 7) — Мейси Барбер (№ 9) — женский наилегчайший вес
Андре Фили — Содик Юсуфф — полулёгкий вес
Тим Эллиот (№ 7) — Аскар Аскаров (№ 12) — наилегчайший вес
Дрю Добер — Насрат Хакпараст — лёгкий вес
Алекса Камур — Джастин Ледет — полутяжёлый вес
Сабина Мазо — Джейджей Олдрич — промежуточный вес.