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Мужская сборная Украина финишировала восьмой в эстафете Рупольдинга

Мужская сборная Украина финишировала восьмой в эстафете Рупольдинга
16:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Украинские биатлонисты не сумели подняться в медали.

Сегодня, 18 января, на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдиге прошла мужская эстафета.

Сборную Украины в гонке представили: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Тищенко передал эстафету 13-м, пройдя 1-й этап без использованных запасных патронов.

Прима потратил 3 запасных патрона, закрыв 2-й этап седьмым. Дудченко передал эстафету восьмым, использовав 2 запасных патрона.

Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования

Пидручный финишировал восьмым, потратив 1 запасной патрон.

Календарь и общий зачет Кубка мира.

Результаты:

1. Франция – 1.18.11, 2 (0+6)

2. Норвегия – 1.12,2 (0+10)

3. Австрия – 1.24,3 (0+4) ...

8. Украина – 3.42,6 (0+6).

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный, Другие виды.
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