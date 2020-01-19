Холли Холм решением судей победила Пеннингтон

Новости спорта:Холли Холм

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился соглавный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 246 между экс-чемпионкой организации Холли Холм и Ракель Пеннингтон.

Бой прошёл в конкурентной, плотной и вязкой борьбе. По большей части спортсменки провели его в стойке. Холм пыталась работать первым номером и прижимала Пеннингтон к сетке, но нанести серьёзного урона сопернице не смогла. Тем не менее, уже этого хватило, чтобы судьи отдали Холм победу единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.

По завершении схватки в зале стоял недовольный гул зрителей, которые ожидали более яркого противостояния.

Благодаря этой победе 38-летняя Холм закрыла поражение от Аманды Нуньес, которое она потерпела в июле минувшего года. Пеннингтон проиграла третий из последних четырёх боёв.