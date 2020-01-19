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Макгрегор - Серроне: онлайн-трансляция боя

Макгрегор - Серроне: онлайн-трансляция боя
06:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Прямая трансляция вечера UFC 246, главным поединком которого станет бой Макгрегор vs Серроне.

В ночь с 18 на 19 января зрители на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) станут свидетелями грандиозного боя в рамках турнира UFC 246 между бывшим чемпионом мира в легком весе ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений).

Накануне бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой пройдет в полусредней весовой категории, поэтому верхней границей для бойцов был вес в 170 фунтов (77 кг). Именно этот вес и показали Серроне и Макгрегор.

Макгрегор vs Серроне

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ

Основной кард

Конор Макгрегор (№ 4) — Дональд Серроне (№ 5) — полусредний вес (рейтинг указан в лёгком весе)

Легчайший вес, до 61 кг.

Холли Холм (12-5) победила Ракель Пеннингтон (10-7), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 30-27, 30-26.

Тяжелый вес, до 120 кг.

Алексей Олейник (57-13-1) победил Мориса Грина (8-3), победа Алексея Олейника, болевым приемом во втором раунде.

Легчайший вес, до 61 кг.

Брайан Келлехер (19-10) победил Оде Осборн (8-2), удушающим приемом во первом раунде, R1 2:49 via Submission (Guillotine Choke).

Легкий вес, до 70 кг.

Карлос Диегу Феррейра (17-2) победил Энтони Петтиса (22-10), удушающим приемом во втором раунде, R2 1:46 via Submission (Rear-Naked Choke).

Предварительный кард

Наилегчайший вес, до 57 кг.

Роксанна Модаффери (23-16) победила Мэйси Барбер (8-0), единогласным решением судей. Счет боя 30-27, 30-27, 30-26.

Полулегкий вес, до 66 кг.

Содик Юсуфф (10-1) победил Андре Фили (20-6), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 29-28, 29-28.

Легкий вес, до 70 кг.

Дрю Добер (21-9) победил Насрата Хакпараста (11-2), техническим нокаутом в 1-ом раунде R1 1:10 via TKO (Punches).

Наилегчайший вес до 57 кг.

Аскар Аскаров (10-0-1) победил Тима Эллиота (15-9-1), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 30-27, 30-27.

Полутяжелый вес, до 93 кг.

Алекса Камур (5-0) победил Джастина Ледета (9-2), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 30-27, 30-27.

Наилегчайший вес, до 57 кг.

Сабина Мазо (7-1) победила Джей-Джей Олдрич (8-3), раздельным решением судей. Счет боя 28-29, 29-28, 29-28.

Промо боя

Макгрегор - Серроне: полный файткард турнира UFC 246

В прямой трансляции бой Макгрегор — Серроне на территории Украины покажет телеканал Setanta Sports Ukraine (на МЕГОГО). Ориентировочное начало — 19 января в 07:00 по киевскому времени. Также поединок покажут телеканалы «Рен-ТВ» (Россия), ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобритания).

За этот бой Конор Макгрегор получит 5 миллионов долларов гонорара. Эта сумма не учитывает процент от продажи платных трансляций, а также спонсорские отчисления. Дональд Серроне заработает 2 млн долларов.

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MMA, UFC, Новости бокса, Конор Макгрегор, Дональд Серроне.
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