Макгрегор - Серроне: онлайн-трансляция боя

В ночь с 18 на 19 января зрители на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) станут свидетелями грандиозного боя в рамках турнира UFC 246 между бывшим чемпионом мира в легком весе ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений).
Накануне бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Бой пройдет в полусредней весовой категории, поэтому верхней границей для бойцов был вес в 170 фунтов (77 кг). Именно этот вес и показали Серроне и Макгрегор.
РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВ
Основной кард
Конор Макгрегор (№ 4) — Дональд Серроне (№ 5) — полусредний вес (рейтинг указан в лёгком весе)
Легчайший вес, до 61 кг.
Холли Холм (12-5) победила Ракель Пеннингтон (10-7), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 30-27, 30-26.
Getting the job done! @HollyHolm starting 2020 off right at #UFC246! pic.twitter.com/G4HAa5BZ1a
— UFC (@ufc) 19 января 2020 г.
Тяжелый вес, до 120 кг.
Алексей Олейник (57-13-1) победил Мориса Грина (8-3), победа Алексея Олейника, болевым приемом во втором раунде.
Fear the Boa Constrictor! @OleynikUFC with win # at #UFC246! pic.twitter.com/eotQ7rsgOs— UFC (@ufc) 19 января 2020 г.
Легчайший вес, до 61 кг.
Брайан Келлехер (19-10) победил Оде Осборн (8-2), удушающим приемом во первом раунде, R1 2:49 via Submission (Guillotine Choke).
Легкий вес, до 70 кг.
Карлос Диегу Феррейра (17-2) победил Энтони Петтиса (22-10), удушающим приемом во втором раунде, R2 1:46 via Submission (Rear-Naked Choke).
Предварительный кард
Наилегчайший вес, до 57 кг.
Роксанна Модаффери (23-16) победила Мэйси Барбер (8-0), единогласным решением судей. Счет боя 30-27, 30-27, 30-26.
Полулегкий вес, до 66 кг.
Содик Юсуфф (10-1) победил Андре Фили (20-6), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 29-28, 29-28.
Легкий вес, до 70 кг.
Дрю Добер (21-9) победил Насрата Хакпараста (11-2), техническим нокаутом в 1-ом раунде R1 1:10 via TKO (Punches).
Наилегчайший вес до 57 кг.
Аскар Аскаров (10-0-1) победил Тима Эллиота (15-9-1), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 30-27, 30-27.
Полутяжелый вес, до 93 кг.
Алекса Камур (5-0) победил Джастина Ледета (9-2), единогласным решением судей. Счет боя 29-28, 30-27, 30-27.
Наилегчайший вес, до 57 кг.
Сабина Мазо (7-1) победила Джей-Джей Олдрич (8-3), раздельным решением судей. Счет боя 28-29, 29-28, 29-28.
THE WAIT IS OVER!
@TheNotoriousMMA vs @CowboyCerrone
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— UFC (@ufc) January 17, 2020
Промо боя
В прямой трансляции бой Макгрегор — Серроне на территории Украины покажет телеканал Setanta Sports Ukraine (на МЕГОГО). Ориентировочное начало — 19 января в 07:00 по киевскому времени. Также поединок покажут телеканалы «Рен-ТВ» (Россия), ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобритания).
За этот бой Конор Макгрегор получит 5 миллионов долларов гонорара. Эта сумма не учитывает процент от продажи платных трансляций, а также спонсорские отчисления. Дональд Серроне заработает 2 млн долларов.