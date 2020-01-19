Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе.
Макгрегор с первых секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжёлых ударов. Затем Конор провёл мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу.
Видео нокаута:
Total Destruction#UFC #UFC246 #McGregorVsCowboy #ConorMcGregor pic.twitter.com/w1hwFzT9EP
— drip4dayz (@lunacygotdrip) 19 января 2020 г.
Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса и завоевать титул в лёгком весе. Серроне потерпел третье поражение кряду. До этого он проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.