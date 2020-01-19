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Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)

Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
07:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Конор Макгрегор ударно вернулся в октагон.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе.

Макгрегор с первых секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжёлых ударов. Затем Конор провёл мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу.

Видео нокаута:

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Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса и завоевать титул в лёгком весе. Серроне потерпел третье поражение кряду. До этого он проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дональд Серроне, Конор Макгрегор - Дональд Серроне.
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