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Олейник победил Грина болевым приемом

Олейник победил Грина болевым приемом
07:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Алексей Олейник провел бой с Морисом Грином.

В ночь с 18 на 19 января (время киевское) в Лас-Вегасе проходит бойцовский вечер UFC 246. В основном карде российский боец Алексей Олейник встретился с американцем Морисом Грином.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Олейник провёл болевой приём.

На счету 42-летнего Алексея Олейника стало 58 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. У 33-летнего Мориса Грина теперь восемь побед и четыре поражения в MMA.

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Ранее на турнире россиянин Аскар Аскаров одержал победу над американцем Тимом Эллиотом.

Главным событием вечера станет поединок ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, и американца Дональда Серроне.

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Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Алексей Олейник, UFC 246, Морис Грин.
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