Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Олейник победил Грина болевым приемом
Олейник победил Грина болевым приемом
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Холли Холм решением судей победила Пеннингтон
Холли Холм решением судей победила Пеннингтон

Украинка Магучих установила новый мировой рекорд

Украинка Магучих установила новый мировой рекорд
07:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ярослава Магучих победила на Мемориале Демьянюка с мировым рекордом.

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении. Украинка победила с результатом 1.99 метра.

Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

Также Магучих повторила рекорд Украины в помещении, который в 2008 году на чемпионате мира установила Вита Паламарь. Лучшее достижение Магучих на открытом воздухе - 2.04.

"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год

Результат Магучих (2.01) стал лучшим результатом сезона в мире в закрытых помещениях. Второй результат принадлежит другой украинской легкоатлетке Юлии Левченко, которая прыгнула на 2.00 на турнире «Рождественские старты», который прошел 11 января в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Ярослава Магучих.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макгрегор vs Серроне: события боя (все результаты)
02 Невероятный камбэк имени Холланда: Боруссия сумела обыграть Аугсбург
03 Анчелотти поделился эмоциями от игры с командой Ярмоленко
04 Холланд пополнил список легендарных игроков Боруссии
05 Команда экс-тренера Ливерпуля отобрала очки у Манчестер Сити
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь