Биатлон. Сегодня в Рупольдинге пройдут заключительные гонки

Новости спорта:Сегодня, 19 января, в Рупольдинге в рамках Кубка мира по биатлону пройдут две гонки.

В воскресенье, 19 января, в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдут гонки преследования.

Женский персьют на 10 км начнется в 13.15 по киевскому времени с участием украинок Юлии Джимы (29-й стартовый номер), Виты Семеренко (34) и Вали Семеренко (59).

В 15.30 на старт мужской гонки преследования на 12,5 км с четырмя огневыми рубежами выйдут 60 биатлонистов, среди которых украинцы Артем Прима (8), Дмитрий Пидручный (10), Сергей Семенов (36) и Антон Дудченко (37).

Обе гонки в прямом эфире покажете телеканал UA-Перший.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет 23-26 января в словенской Поклюке.