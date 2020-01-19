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Известный боец считает бой Макгрегор - Серроне постановочным

Известный боец считает бой Макгрегор - Серроне постановочным
12:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец UFC Нейт Диаз поделился впечатлениями от противостояния бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с экс-претендентом на титул UFC в лёгком весе Дональдом Серроне.

Диаз предположил, что этот поединок был не совсем честным.

"Всё это дерьмо полная подделка", — написал Диаз на своей странице в "Твиттере".

Напомним, бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне возглавил турнир UFC 246 в Лас-Вегасе. Встреча не продлилась и минуты, Конор нокаутировал соперника через 40 секунд после старта схватки. При этом Серроне впервые в карьере не успел нанести ни одного удара.

Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)

После победы Конора президент UFC Дэна Уайт заговорил о необходимости проведения боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, Нейт Диаз, Дональд Серроне.
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