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Отец Нурмагомедова назвал сумасшедшее условие для реванша Хабиба и Конора

Отец Нурмагомедова назвал сумасшедшее условие для реванша Хабиба и Конора
15:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Хабиб с Конором проведет реванш лишь за баснословную сумму.

Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что сын может провести реванш с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Вместе с тем он подчеркнул, что за это Хабиб попросит контракт в размере $ 100 млн.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте $ 100 млн. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш. Не знаю, может, Дэна Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой»,

Кроме этого Адбуманап проомментировал бой Конора и Серроне.

Нейт Диаз сказал, что бой Макгрегор - Серроне постановочный

«Очень хороший бой, но он боится Ислама Махачева и не хочет с ним драться. Разве Серроне — соперник серьёзным бойцам? Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового? Я же говорил, что он его побьёт на первой минуте».

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Новости спорта, Конор Макгрегор, Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомеов.
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