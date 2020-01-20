Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Вот это нокаут! Элейдер Альварес уложил спать Силза (Видео)
Вот это нокаут! Элейдер Альварес уложил спать Силза (Видео)
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Матч Ястремской на Australian Open перенесен: названа причина
Матч Ястремской на Australian Open перенесен: названа причина

Говоров выиграл бронзу на Champions Swim Series

Говоров выиграл бронзу на Champions Swim Series
10:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта:Андрей Говоров в течение нескольких дней стал призером двух турниров в Китае.

Украинский пловец Андрей Говоров в течение нескольких дней стал призером двух турниров в Китае. Ранее мы сообщали, что Говоров обставил российского рекордсмена в Шэньчжене. В Поднебесной сейчас проводят соревнования элитной чемпионской серии Международной федерации (FINA Champions Series). Приглашение туда получают лучшие спортсмены.

Теперь этап серии прошел в столице Китая – Пекине. 27-летний уроженец Севастополя выступил на спринтерской дистанции 50 метров баттерфляем. Всего одну сотую секунды Говоров уступил американцу Майклу Эндрю и завоевал бронзовую медаль.

Андрей показал третий результат – 23,19 секунды. Эндрю получил "серебро" (23,18 сек.), а безоговорочную победу одержал бразилец Николас Сантос со временем 22,95 сек. Интересно, что этот результат украинца лучше, чем на предыдущем турнире в Шеньчжене, но там его хватило для второго места.

Все ради Роналду: УЕФА изменил состав команды года

Еще один наш соотечественник, 19-летний Денис Кесиль, чуток не дотянул до пьедестала и стал четвертым на дистанции 200 метров баттерфляем со временем 1 мин. 58,25 сек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Плавание, Андрей Говоров, Champions Swim Series.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин вновь пропустил за Овьедо
02 Лидер Динамо получил травму
03 Барселона минимально обыграла Гранаду в первом матче Сетьена (Фото, Видео)
04 Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
05 Шахтер досрочно вернул футболиста из аренды в португальском гранде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь