Говоров выиграл бронзу на Champions Swim Series

Новости спорта:Андрей Говоров в течение нескольких дней стал призером двух турниров в Китае.

Украинский пловец Андрей Говоров в течение нескольких дней стал призером двух турниров в Китае. Ранее мы сообщали, что Говоров обставил российского рекордсмена в Шэньчжене. В Поднебесной сейчас проводят соревнования элитной чемпионской серии Международной федерации (FINA Champions Series). Приглашение туда получают лучшие спортсмены.

Теперь этап серии прошел в столице Китая – Пекине. 27-летний уроженец Севастополя выступил на спринтерской дистанции 50 метров баттерфляем. Всего одну сотую секунды Говоров уступил американцу Майклу Эндрю и завоевал бронзовую медаль.

Андрей показал третий результат – 23,19 секунды. Эндрю получил "серебро" (23,18 сек.), а безоговорочную победу одержал бразилец Николас Сантос со временем 22,95 сек. Интересно, что этот результат украинца лучше, чем на предыдущем турнире в Шеньчжене, но там его хватило для второго места.

Еще один наш соотечественник, 19-летний Денис Кесиль, чуток не дотянул до пьедестала и стал четвертым на дистанции 200 метров баттерфляем со временем 1 мин. 58,25 сек.