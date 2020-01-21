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Назван состав Украины на этап Кубка мира по биатлону в Поклюке

Назван состав Украины на этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:23-26 января в Поклюке (Словения) пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

В составе женской сборной Украины состоялась плановая ротация - Вита и Валя Семеренко остались в Рупольдинге для проведения сбора перед чемпионатом мира. Будет шанс проявить себя у других биатлонисток - Анастасии Меркушиной, Надежды Белкиной, Юлии Журавок, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В мужской сборной, по словам старшего тренера Юрая Санитры, ротация на этот этап не предусмотрена. В Словении Украину представят те же спортсмены, которые выступали в Рупольдинге и Оберхофе.

Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Рупольдинге 19.01.20

Полный список украинских биатлонистов на шестой этап Кубка мира:

женщины - Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Надежда Белкина;

мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цымбал.

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Вита Семеренко, Биатлон, Новости спорта, Валентина Семеренко.
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