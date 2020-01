Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Рупольдинге 19.01.20

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Она пробежала дистанцию за 34 минуты 8,7 секунды, допустив один промах.

Второй стала представительница Словакии Паулина Фиалкова. Она уступила Экхофф 46,3 секунды. Бронзовая награда досталась шведке Ханне Эберг (+55,1).

Лучшей из украинок стала Вита Семеренко, финишировавшая в десятке.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Tiril Eckhoff was the winner in the #RUH20 women pursuit but who went up and who went down in the rest of the field? Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4w5KLwxt3p

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 19, 2020