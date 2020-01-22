Порье высказался о бое Макгрегор - Гэтжи

Новости спорта:Дастин Порье прокомментировал возможный бой Конора Макгрегора против Дастина Гэтжи.

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, как, по его мнению, может проходить поединок с участием ирландца Конора Макгрегора и американца Джастина Гэтжи. Один из болельщиков спросил бойца, как развивались бы события в этом поединке.

"Считаю, Конор победит. Если только Джастин не будет использовать борьбу", — написал Порье в своём "твиттере".

Напомним, в минувшие выходные 31-летний Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, на турнире промоушена в Лас-Вегасе за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA.

31-летний Гэтжи последний поединок провёл в сентябре 2019 года, победив того же Серроне. На его счету 21 победа и два поражения в 23 боях в смешанных единоборствах.