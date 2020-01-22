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Среда, 22.01.2020
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Макгрегор высказался о Трампе

Макгрегор высказался о Трампе
14:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Конор Макгрегор назвал Дональда Трампа феноменальным президентом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в "Твиттере", в котором политик в день Мартина Лютера Кинга напомнил, что при его правлении в стране рекордно низкий уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев.

"Феноменальный президент. Вполне возможно, величайший в истории США. Определённо один из величайших. Он превосходит многих гигантов, которые были до него. Это непростая задача, к тому же на раннем сроке президентства. Просто невероятно. Мои поздравления и счастливого дня Мартина Лютера Кинга стране", — написал ирландец.

Напомним, в минувшие выходные ирландец провёл первый поединок с октября 2018 года и нокаутировал Дональда Серроне.

Макгрегор - Серроне: как за 40 секунд проиграть миллион долларов

Ранее сообщалось, что Макгрегор в последнем бою заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду схватки.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Смешанные единобортсва.
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