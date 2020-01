Макгрегор - Серроне: как за 40 секунд проиграть миллион долларов

Известный игрок в покер и актер Дэн Билзерян проиграл много денег, сделав ставку на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

Билзерян поставил около 1 миллиона долларов на победу Серроне. Напомним, что Дональд уступил нокаутом на 40-й секунде.

Перед боем Билзерян выложил видео, на котором видны деньги, которые он поставил на бой.

«Ха, ха, вот дерьмо», - написал после боя Билзерян.

Dan Bilzerian just bet the house on Cowboy. Lmao #UFC246 pic.twitter.com/fkicpp1YSQ

— Alex (@LizotteeAL) January 19, 2020