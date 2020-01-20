Макгрегор - Серроне: как за 40 секунд проиграть миллион долларов

Известный игрок в покер и актер Дэн Билзерян проиграл много денег, сделав ставку на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
Билзерян поставил около 1 миллиона долларов на победу Серроне. Напомним, что Дональд уступил нокаутом на 40-й секунде.
Перед боем Билзерян выложил видео, на котором видны деньги, которые он поставил на бой.
«Ха, ха, вот дерьмо», - написал после боя Билзерян.
Dan Bilzerian just bet the house on Cowboy. Lmao #UFC246 pic.twitter.com/fkicpp1YSQ
— Alex (@LizotteeAL) January 19, 2020
Билзерян утверждает, что заработал свои миллионы, играя в покер.
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Didn’t take many pics this trip, but here’s me paddleboarding
В Instagram у него 29 миллионов подписчиков, которым он демонстрирует свою веселую жизнь с моделями и вечеринками. Дэну сейчас 39 лет и он уже пережил несколько сердечных приступов.