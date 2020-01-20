Макгрегор - Серроне: как за 40 секунд проиграть миллион долларов

Новости спорта:Звезда покера Билзерян потерял 1 млн долларов, поставив на бой Макгрегора.

Известный игрок в покер и актер Дэн Билзерян проиграл много денег, сделав ставку на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

Билзерян поставил около 1 миллиона долларов на победу Серроне. Напомним, что Дональд уступил нокаутом на 40-й секунде.

Перед боем Билзерян выложил видео, на котором видны деньги, которые он поставил на бой.

«Ха, ха, вот дерьмо», - написал после боя Билзерян.

Dan Bilzerian just bet the house on Cowboy. Lmao #UFC246 pic.twitter.com/fkicpp1YSQ — Alex (@LizotteeAL) January 19, 2020

Билзерян утверждает, что заработал свои миллионы, играя в покер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I hope he wins Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) 2 Ноя 2019 в 8:51 PDT

В Instagram у него 29 миллионов подписчиков, которым он демонстрирует свою веселую жизнь с моделями и вечеринками. Дэну сейчас 39 лет и он уже пережил несколько сердечных приступов.