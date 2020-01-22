Скандальный российский боец арестован на 7 суток

Новости спорта:Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом.

На этот раз спортсмен нарушил общественный порядок на базе отдыха "Спорт", расположенной в анапском селе Супсех. Александр находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно, сообщает портал "Кубанские новости".

Представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и арестовали за мелкое хулиганство на семь суток.

В Анапе Александр проводил тренировки. В апреле ему предстоит поединок на турнире лиги АСА. В главном бою вечера он встретится с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, в 2018 году Александр Емельяненко также оказался за решёткой за хулиганство. Тогда он устроил скандал в Кисловодске, пребывая в нетрезвом состоянии.